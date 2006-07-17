Мокриди советует Регионам не танцевать на граблях

Руководитель информационного департамента блока "Наша Украина" Татьяна МОКРИДИ отмечает, что, комментируя события от имени «Нашей Украины», "никогда не высказывает личные мнения, поскольку является руководителем пресс-службы блока "Наша Украина" и членом совета партии НУ".

Об этом она заявила в беседе с корреспондентом УНИАН, комментируя заявление Партии регионов, в котором отмечалось, что руководитель пресс-службы «Нашей Украины» превышает собственную роль в диалоге между политическими силами.

"Партии регионов, которая на прошлой неделе сделала большую ошибку, избив журналиста, необходимо сделать выводы и не танцевать на граблях, потому что их заявление – это логическое продолжение скандала журналистского и попытки заткнуть рот тем, кто им неугоден", - отметила она.

"Я и в дальнейшем буду отвечать на вопросы журналистов и буду давать оценки политическим событиям от "Нашей Украины", - подчеркнула Т.МОКРИДИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Партия регионов распространила заявление, в котором, в частности, сказано: “Неуравновешенный тон и арогантность, с которой руководитель пресс-службы блока «Наша Украина» Т.МОКРИДИ позволяет себе высказывать свои частные оценочные суждения относительно участников переговорного процесса свидетельствует о превышении ею ее собственной роли в происходящих процессах”.

Партия регионов уверена, что непродуманные “слишком эмоциональные высказывания Т.МОКРИДИ наносят вред поиску консенсуса и взаимопонимания между политическими силами, которые представляют разные группы нашего общества”. По мнению членов партии, “воинственный непрофессионализм мешает достижению гражданского мира и согласия, которого так желают сторонники конструктивного диалога как в антикризисной коалиции, так и в среде пропрезидентской политической силы”.

”Тон заявления, которым руководитель пресс-службы «Нашей Украины» прокомментировала сегодня позицию председателя Политсовета Партии регионов Николая АЗАРОВА – очередное подтверждение непрофессиональности этой журналистки, которая вместо беспристрастного информирования берет на себя несвойственные функции демонстрировать собственную позицию и частное отношение к переговорам, участвовать в которых она действительно не уполномочена”, - заявила Партия регионов.