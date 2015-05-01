В Одессе коммунисты провели первомайский митинг (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались на Театральной площади, возле здания Одесского национального академического театра оперы и балета.

Они держали красные флаги с серпом и молотом, небольшие флажки с надписью «СССР», портреты Ленина, большой транспарант «Нет росту цен» и плакат «Нет тарифному геноциду».

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На одежде большинства участников акции были красные лоскуты с изображением серпа и молота, а также надписью: «1 мая. Без борьбы нет победы». На нескольких больших флагах – георгиевские ленты. Последние заметили прибывшие на площадь проукраиснкие активисты, о чем сообщили сотрудникам милиции. По требованию правоохранителей черно-коричневые ленты с флагов сняли.

После непродолжительного митинга его участники отправились на Куликово поле, где находилось еще несколько десятков их соратников. Там также прошел митинг. Оба мероприятия организовала областная организация КПУ.

Общественный порядок обеспечивают большое количество сотрудников милиции.