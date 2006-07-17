Мороз расписался за Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что роспуска парламента не будет, поскольку для этого нет ни юридических, ни политических оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

А.МОРОЗ отметил, что он не может говорить о версиях, которые высказываются вопреки Конституции. «Исходя из норм Конституции, я хочу сказать, роспуска парламента не будет», - сказал Председатель ВР.

Он подчеркнул, что Конституция Украины не предусматривает ни юридических, ни политических оснований для роспуска ВР при нынешних условиях, сложившихся в Украине. Поэтому, отвечая на вопрос, что будет делать ВР, если Президент издаст указ о роспуске парламента, А.МОРОЗ заметил, что она будет действовать адекватно и в соответствии с Конституцией. Он также отметил, что не будет юридических оснований для роспуска парламента и после 24 июля (истекает 60 дней с первого дня заседания новоизбранной ВР – УНИАН). А.МОРОЗ также подчеркнул, что все время речь идет об отставке Кабмина, а в первый день работы парламента состоялась не его отставка, а сложение полномочий перед новоизбранной ВР, что является иной конституционной процедурой.

Отвечая на вопрос, поставит ли он на голосование кандидатуру на должность премьер-министра, если Президент в течение 15 дней не внесет кандидатуру на эту должность, предложенную антикризисной коалицией, А.МОРОЗ заметил, что Конституция Украины предусматривает обязательность внесения кандидатуры на эту должность, предложенной коалицией не позже 15-дневного срока. «Таким образом, такая коллизия возникает перед Президентом, возможно, он действительно хочет использовать этот срок. Но это не означает, что он должен вносить кандидатуру на 15-й день, это может быть и первый день, и второй», - сказал А.МОРОЗ.

Он также отметил, что ВР будет действовать, учитывая позицию Президента по этому вопросу: «В зависимости от того, как будет действовать Президент, очевидно, мы найдем и соответствующие меры. То есть, возможно, мы подождем вместе с Президентом – тогда на 15 дней продлим срок работы ВР или каким-то другим образом», - сказал он. В то же время А.МОРОЗ выразил убеждение, что все эти вопросы можно решить путем переговоров и согласования позиций.

Как сообщал УНИАН, А.МОРОЗ сегодня не исключил, что завтра повторно объявит о создании антикризисной коалиции и о направлении на рассмотрение Президента предложенной ею кандидатуры премьер-министра.

Справка УНИАН. В соответствии со статьей 90 Конституции Украины, Президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если: в течение одного месяца в Верховной Раде Украины не сформирована коалиция депутатских фракций в соответствии со статьей 83 этой Конституции; в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Министров Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров Украины; в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.