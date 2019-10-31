Эксперт объяснил значение для Украины визита генсека НАТО

Эксперт считает, что визит носит серьезный характер.

Приезд генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину – это не "визит вежливости", а демонстрация серьезной поддержки со стороны Североатлантического альянса.

Такое мнение высказал председатель общественной лиги "Украина – НАТО" Сергей Джердж, комментируя визит Столтенберга в Одессу и Киев 30-31 октября, передает «Обозреватель».

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"Визит серьезный, важный. Он не является ознакомительным визитом, или даже визитом вежливости. Если бы не было четкого курса украинской власти на членство в НАТО и Европейский Союз, то очевидно, что сегодня Североатлантический совет не посещал бы Украину", – отметил Джердж.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский свой первый визит совершил в Брюссель, где прежде всего посетил штаб-квартиру НАТО.

"Очевидно, что курс (на вступление в НАТО. – Ред.) у нас хранится, он закреплен в Конституции. Это курс помогает нам реформировать силовой сектор, вооруженные силы. Визит Североатлантического совета целесообразный, чтобы усилить такое сотрудничество и задекларировать серьезную поддержку Украины. Это очень хорошие сигналы для нас", – заверил эксперт.

Джердж обратил внимание, что России приходится учитывать позицию НАТО.

"Политическое, дипломатическое и материально-техническое сотрудничество с НАТО делает свое дело. Россия на это смотрит", – констатировал он.