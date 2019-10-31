Столтенберг подчеркнул важность реформ в Украине для ее вступления в НАТО

Генеральный секретарь НАТО заявил, что реформы крайне важны для безопасности и процветания Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг подчеркнул важность проведения реформ в Украине на пути к будущему членству в Альянсе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в начале заседания Комиссии Украина – НАТО в Киеве.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и новое украинское правительство получили широкий народный мандат поддержки на воплощение широкомасштабных реформ.

"Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы реализовать ожидания граждан. Процесс реформ является крайне важным для будущей безопасности и процветания вашей страны, и способствует вашим стремлениям на пути к будущему членству в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, на заседании Комиссии Украина – НАТО президент Владимир Зеленский предлагает рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.