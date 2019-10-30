НАТО помогает Украине модернизировать оборонные структуры – Столтенберг

Альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс помогает Украине модернизировать оборонные структуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в порту Одессы.

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Столтенберг заявил, что визит Североатлантического совета в Украину дает "четкий сигнал, что НАТО проявляет солидарность с Украиной".

"Мы поддерживаем ваш суверенитет, и вашу территориальную целостность, и мы будем предоставлять и уже предоставляем одновременно политическую и практическую поддержку", - подчеркнул он.

Также генсек отметил, что Альянс поддерживает украинские усилия по поиску мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы обеспечиваем практической поддержкой, чтобы помочь вам в воплощении реформ и модернизации оборонительных и безопасностных институтов", - добавил Столтенберг.

В этой связи он отметил, что Альянс помогает Украине усовершенствовать систему командования и управления, помогает с кибербезопасностью и логистикой, также оказывается поддержка с целью укрепления и улучшения качества военно-морского образования.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе приветствуют усилия по разведению сил в Золотом, но настаивают на необходимости вывода Россией войск с Донбасса.