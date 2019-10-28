Процедуры перехода людей с Херсонщины в Крым сделают быстрыми и удобными - Кабмин

Правительство усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря, поручило улучшить процедуры перехода с Херсонщины в Крым через пункты въезда “Каланчак” и “Чонгар”.

Кабинет министров Украины одобрил ряд вопросов для усиления безопасности граждан.

Как сообщила пресс-служба правительства, решение принято на выездном заседании в Мариуполе Донецкой области.

В частности, как отмечается, правительство усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории в водное пространство, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания.

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Кроме того, правительство поручило ряду государственных органов и предприятий сделать быстрыми и удобными процедуры перехода из Херсона в Крым через пункты въезда "Каланчак" и "Чонгар".

Кабмин также определил порядок для добровольной уплаты взносов Украины в бюджеты ООН, чтобы расширить возможности финансирования Миссии Украины при НАТО в Брюсселе и улучшить сотрудничество Украины с НАТО.

Ранее сообщалось, что на админгранице с оккупированным Крымом обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. О восстановлении каких-либо рейсов в/из оккупированного Крыма речь не идет.