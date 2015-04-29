Мэр Запорожья объяснил, почему перешел к регионалам

Мэр Запорожья Александр Син заявил, что вступил в Партию регионов после выборов в 2010 году, исходя из социологии. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"После выборов мэра я исходил в своих действиях из социологии. Через две недели после победы (в 2010 году — ред.) моя команда провела социологическое исследование, проанализировав партийные пристрастия моего электората. Выяснилось: более 50% моих избирателей голосовали за Партию регионов", - заявил он.

"Кроме того, социология показала, что местные жители больше всего не хотят "войны" между мэром и городским советом. Собственно, эти два момента и сыграли ключевую роль для меня. Я просто действовал с позиции того, чтобы "а" - я мог реально работать и "б" - не возникало конфликтов. Давайте будем реалистами. В противном случае, через два-три месяца меня бы просто сместили депутаты Партии регионов, у которых было 2/3 голосов в горсовете", - уверен Син.

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Мэр Запорожья также уверяет, что никогда не был членом "Батькивщины", а "только помогал в организации выборов".

"Скажу больше, я не собирался быть мэром. У меня даже не было подобных мыслей, я просто пришел к руководству партии («Батькивщина» — ред.) и сказал, что политическая сила, которая не выдвигает кандидата в меры, в электоральном восприятии считается несерьезной, а технологической. А дальше - скажем так, Господь-Бог так решил", - утверждает Син.

Напомним, Александр Син баллотировался на пост мэра Запорожья в 2010 году от "Батькивщины". После победы он вступил в Партию регионов.