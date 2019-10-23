В Кабмине объяснили, почему хотят отменить обязательную публикацию законов и постановлений для их вступления в силу

Для того, чтобы отменить обязательную публикацию законопроєктів в прессе правительства и Совета нужно принять закон. Проект этого закона уже подали в парламент.

В Кабинете министров Украины инициируют отмену обязательной публикации законов, постановлений и других официальных решений в газете «Урядовый курьер» и «Голос Украины». Сейчас законы и другие акты вступают в силу только после того, как их опубликуют в официальной прессе правительства и парламента.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Сейчас, чтобы какой-то закон или постановление вступили в силу, они должны быть напечатаны в газетах "Голос Украины" или "Урядовый Курьер". Мы предлагаем публиковать законы и другие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке», — сообщил Дубилет.

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Он отметил, что накануне после принятия Радой одного из важных законопроектов официальные издания правительства не опубликовали его из-за того, что он просто не поместился в выпуске. Поэтому чиновникам пришлось отложить введение ряда запланированных мероприятий.

Для того, чтобы отменить обязательную публикацию законопроектов в печати правительства и Рады нужно принять закон. Проект этого закона уже подали в парламент.

«После того, как Рада примет этот закон будем обсуждать с обществом дальнейшую судьбу печатных изданий», — сообщил Дубилет.

Также в правительстве надеятся, что отмена необходимости печатать законопроекты и другие акты в официальных СМИ позволит государству сэкономить средства.

Ранее в правительстве анонсировали запуск электронного студенческого билета и водительских удостоверений. Помочь с этим проектом государству должен ПриватБанк.

Накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что с 1 октября Украина должна полностью отказаться от бумажного документооборота. Впоследствии в правительстве уточнили, что откажутся от обмена бумажными документами между ведомствами, а не бумажного документооборота в целом.