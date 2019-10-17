Рада приняла закон об электронном документообороте в законодательной работе

Документ поддержали 256 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Парламент принял закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно внедрения электронного документооборота, связанного с законодательным процессом (№1044-1).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

В статье 91 Регламента предлагается установить, что указанные в частях первой и третьей этой статьи документы (в частности, речь идет о законопроекте, проекте другого акта) создаются в единой автоматизированной системе в порядке, определенном соответствующим положением, утверждаемым председателем Верховной Рады, и подаются в форме оригиналов электронных документов, на которые наложена квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право законодательной инициативы или представляющего орган, наделенный таким правом.

Устанавливается, что предложения, поправки, заключения к законопроектам подаются в Аппарат ВР или непосредственно в комитет либо во временную специальную комиссию, которые определены главными по соответствующим законопроектам, в форме оригиналов электронных документов, созданных в единой автоматизированной системе, на которые наложена квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право законодательной инициативы или представляющего орган, наделенный таким правом.

По каждому законопроекту, включенному в повестку дня сессии Верховной Рады, Аппарат ВР и главный комитет в единой автоматизированной системе ведут дело законопроекта в форме электронных документов.

Определяется, что в дело законопроекта включаются оригиналы электронных документов и распечатанные идентичные по документарной информации и реквизитам документы на бумаге, а также другие оригиналы электронных документов и документов на бумаге с печатями, собственноручными подписями, при отсутствии оригиналов документов в дело законопроекта включаются удостоверенные в установленном порядке их копии.

Все зарегистрированные законопроекты и сопроводительные документы к ним в соответствии со статьей 99 этого Регламента, законопроекты, подготовленные ко второму и третьему чтению, заключения по законопроектам, подготовленные главным комитетом к первому, повторному первому, второму, повторному второму, третьему чтению, заключения других комитетов, предложения президента вместе с заключением главного комитета, сравнительной таблицей и другими сопроводительными документами в соответствии со статьей 133 этого Регламента, предложения по устранению несогласованности или редакционных неточностей в принятом законе предоставляются народному депутату средствами единой автоматизированной системы.

По обоснованному требованию народного депутата к Аппарату ВР ему могут быть предоставлены бумажные копии указанных документов.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с первого дня третьей сессии Верховной Рады IX созыва.