Только местные общины будут принимать решения о переименовании населенных пунктов - министр

Органы самоуправления будут самостоятельно решать, переименовывать свой город или село или нет, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире 5 канала.

«Что касается переименования населенных пунктов, то это исключительная компетенция местных органов власти. У них сейчас есть законные основания, и местные общины будут определяться, хотят ли они жить в городе имени диктатора или представителя того тоталитарного режима», – заявил Петренко.

Читайте такжеВ течение полугода переименуют все товары с советскими названиями, а в течение месяца - все организацииТакже он подчеркнул, что ветераны войны, которые будут носить медали или ордена времен Советского союза, законом преследоваться не будут.

«Ветераны войны, которые получили свои медали за времена Советского союза за свой подвиг, защищая в первую очередь свою землю, и никаких преследований по этому поводу не будет», – подчеркнул он.