В Украине пройдут дожди, грозы

18 июля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, местами дожди, грозы, в отдельных районах град, днем в восточных областях местами сильные дожди; лишь в западной части и северных областях днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 5-10° тепла, днем 13-18°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

19-20 июля переменная облачность сохранится. Преимущественно без осадков, лишь 19 июля в северных, центральных и восточных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град.

Температура ночью 10-15°, на юге до 18°; днем 22-27°, в южных областях и на Закарпатье местами до 30°. Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с.

21-22 июля преимущественно без осадков, лишь утром и днем 22 июля в западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 10-16°, на побережье морей до 19°; днем 23-28°, на Левобережье местами 21-23°, на юге и Закарпатье 25-31°.

23-27 июля в западных, северных, центральных областях, а 24-25 июля и ночью 26 июля на большей части территории Украины (кроме Крыма) пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.

В г. Киеве и столичной области 18 июля будет переменная облачность. Ночью местами пройдет дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 12-14°, днем 23-25°; по области ночью 10-15°, днем 21-26°.

19-20 июля переменная облачность сохранится. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром 19 июля пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°.

21-22 июля преимущественно без осадков, лишь днем 22 июля кратковременный дождь, гроза. Температура ночью существенно не изменится, днем немного повысится.