В "Слуге народа" рассказали, когда Рада может принять закон о наказании за незаконное обогащение

Арахамия отметил, что законопроект по реформе органов судейского самоуправления, к которому было много поправок, сдвинул недельную повестку.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечает, что Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о незаконном обогащении на следующей пленарной неделе (с 29 октября по 1 ноября).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в ответ на вопрос, почему парламент не рассматривает этот законопроект.

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Арахамия отметил, что законопроект по реформе органов судейского самоуправления, к которому было много поправок, сдвинул недельную повестку.

На замечание относительно того, что законопроект о незаконном обогащении однажды уже пропускался, депутат отметил: «Однажды его пропускали, действительно, было очень много вопросов в отношении третьих лиц. И в зале было много споров относительно этого. Мы создали рабочую группу. Они сейчас прорабатывают».

На вопрос, когда парламент может рассмотреть этот законопроект во втором чтении, Арахамия предположил: «на следующей пленарной (недели – УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Верховная Рада 237 голосами приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031).

1 октября парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики, рассмотрев более 300 поправок, рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении.

Во время обсуждения члены комитета поддержали поправку к законопроекту о снижении порога для наступления уголовной ответственности за незаконное обогащение с 15 до 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. По словам главы комитета Анастасии Красносельской, вернуться к этому решению она предложила из-за позиции Международного валютного фонда по поводу того, что ответственность за незаконное обогащение должна быть шире, а, соответственно, и порог ниже.

В знак протеста против такого решения комитета народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и "Батькивщины" покинули заседание, заявив, что никто не имеет права вмешиваться в работу народных избранников.