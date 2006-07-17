Регионы видят корень зла в Татьяне Мокриди

Партия регионов считает, что руководитель пресс-службы блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ превышает собственную роль в диалоге между политическими силами и наносит вред переговорам.

Об этом говорится в заявлении Партии регионов, переданном УНИАН.

“Неуравновешенный тон и аррогантность, с которой руководитель пресс-службы блока «Наша Украина» Т.МОКРИДИ позволяет себе высказывать свои частные оценочные суждения об участниках переговорного процесса свидетельствует о превышении ею собственной роли в процессах, которые происходят”, - отмечается в заявлении.

Партия регионов уверена, что непродуманные “слишком эмоциональные высказывания Т.МОКРИДИ наносят вред поиску консенсуса и взаимопонимания между политическими силами, которые представляют разные группы нашего общества”. По мнению партии, “воинственный непрофессионализм препятствует достижению гражданского мира и согласия, которого так желают сторонники конструктивного диалога как в антикризисной коалиции, так и в среде пропрезидентской политической силы”.

”Тон заявления, которым руководитель пресс-службы «Нашей Украины» прокомментировала сегодня позицию председателя Политсовета Партии регионов Николая АЗАРОВА – очередное подтверждение непрофессиональности этой журналистки, которая вместо беспристрастного информирования берет на себя несвойственные функции демонстрировать собственную позицию и частное отношение к переговорам, на участие в которых она действительно не уполномочена”, - заявляет Партия регионов.