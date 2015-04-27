ЕС сохранит единство в общей политике в отношении России - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск уверен, что Европейский Союз сохранит единство в общей политике в отношении действий России на Донбассе, следующие решения Евросоюза в отношении РФ могут быть приняты в июне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-Евросоюз" сегодня в Киеве.

В частности, Туск выразил убеждение, что после принятия пакета Минских соглашений от 12 февраля насилие на Донбассе несколько пошло на спад. В этой связи он акцентировал внимание, что Евросоюз должен и впредь прилагать дипломатические усилия для разрешения ситуации на Донбассе.

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"Я надеюсь, что в июне мы сможем, как и сейчас, быть объединенными, единогласными в наших ответах на возможное плохое поведение некоторых соседей Украины", - сказал Туск, вновь подчеркнув, что Минские соглашения надо полноценно реализовать.