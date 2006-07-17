Политолог Владимир ПОЛОХАЛО прогнозирует импичмент Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в случае вступления представителей «Нашей Украины» в антикризисную коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сообщил сегодня журналистам на пресс-конференции.

По его словам, если состоится процесс инкорпорации представителей «Нашей Украины» в антикризисную коалицию, то очень скоро будет принят законопроект об импичменте Президенту. При этом В.ПОЛОХАЛО напомнил, что такой законопроект уже зарегистрирован депутатом из фракции СПУ Николаем РУДЬКОВСКИМ. «Партия регионов не потерпит ЮЩЕНКО до конца его срока», - сказал В.ПОЛОХАЛО.

По мнению В.ПОЛОХАЛА, таков политический стиль Партии регионов, они «политические монополисты». Он прогнозирует, что большая часть депутатов из фракции «Наша Украина» в случае вступления в антикризисную коалицию полностью потеряет связи с Президентом и будет готова поддержать решение об импичменте. «Президент будет не нужен, он будет выброшен из политических процессов», - сказал В.ПОЛОХАЛО.