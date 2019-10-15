Украина в ТКГ назвала условия для отвода войск с линии разграничения

Киев заявил о необходимости демилитаризации ряда населенных пунктов, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске настаивает на выполнении блока вопросов по безопасности Минских соглашений.

Об этом написала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам сегодняшней работы ТКГ в Минске.

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"Выполнение блока вопросов по безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс", - отметила она.

"Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии столкновения, в том числе в районе н.п. Золотое и Петровское, где в соответствии с Рамочным решением ТКГ 2016 года должно состояться разведение сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, НЗФ ОРДЛО не отводят от линии столкновения тяжелую артиллерию, вместо этого размещают на передовой танки и минометы", - написала Олифер.

Она добавила, что отдельно украинская сторона подчеркнула необходимость демилитаризации населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника.