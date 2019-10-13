Зеленский призвал украинцев не делать картинку для росТВ

Президент обратился к гражданам накануне Дня защитника Украины.

Президент Владимир Зеленский накануне Дня защитника Украины 14 октября обратился к гражданам с призывом не поддаваться на провокации тех, кто «очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения».

Соответствующее обращение размещено на его странице в Facebook.

Читайте такжеЗеленский: у меня уже действительно аллергия на слово "капитуляция" (видео)«Завтра – наш украинский национальный праздник. Поэтому давайте в этот день не делать своими руками подарков для наших недругов. Они мечтают увидеть в наших рядах раздор, распри и хаос. И очень боятся, что украинцы будут едиными и сплоченными. Поэтому на зависть всем давайте докажем, что мы, украинцы – свободный, цивилизованный, а главное – мудрый народ. Помните об этом», – говорится в обращении президента.

Также Зеленский обратился к правоохранителям с призывом уважать право граждан на мирный протест и гарантировать им защиту. При этом он пообещал быть верным своей клятве.

«14 октября в столице будет много ветеранов и добровольцев. Понимаю ваш страх относительно дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе. Вы совершенно справедливо не хотите, чтобы то, за что вы воевали, оказалось бесполезным. И не допустите, чтобы память о погибших боевых побратимах предали. Обещаю вам как Президент Украины и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил, и я никогда этого не допущу. Вы неоднократно говорили, что ветераны, как никто другой, хотят мира. И не любого, а справедливого. Я знаю это и уверяю вас – только так и будет», – отмечается в обращении Зеленского.

Как ранее сообщал УНИАН, в День защитника Украины силовики обещают «строго и внимательно реагировать на провокации.