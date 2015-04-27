Геращенко представил российского "антиШария"

Об этом нардеп написал в Facebook.

"В ответ на создание российским спецслужбами образа короля ватников Анатолия Шария, так похожего своими ужимками и самолюбованием на короля лемуров "Джулиана" из мультика "Мадагаскар", российское патриотическое интернет-сообщество выдвинула из своих кругов талантливого разоблачителя фейков российской пропаганды - Сергея Жука", - написал Геращенко.

Читайте такжеГеращенко рекомендовал журналисту Шарию "готовиться к переезду на ПМЖ в Россию"Он порекомендовал своим читателям зафрендиться с Жуком и подписаться на его канал в YouTube.

"Уверен, нас ждет не мало интересных открытий по разоблачению российской лжи, пропаганды и фейков от Сергея Жука. Ну а для хорошего воскресного настроения публикую видеошедевр по разоблачению короля ватников - Анатолия Шария, сделанный талантливым российским патриотом и другом Украины Сергеем Жуком", - написал Геращенко.