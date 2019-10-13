Арахамия: законопроекта об особом статусе Донбасса не существует в природе

В то же время глава фракции "Слуга народа" заверил, что Россия не будет иметь никакого влияния на создание этого законопроекта.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты еще даже не начинали разрабатывать законопроект о статусе Донбасса.

Об этом он сказал в интервью LB.ua.

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"На данный момент нет даже первичного драфта. Законопроекта не существует в природе. Наверное, действительно бесполезно его обсуждать, потому что мы говорим о абстракции", - отметил нардеп.

По словам Арахамия, вопрос о том, кто и когда будет писать законопроект, на заседаниях фракции еще не поднимали.

По его мнению, инициатива будет исходить от переговорной группы после встречи в "нормандском формате" и дальше будет активно обсуждаться на комитете.

Глава фракции "Слуга народа" заверил, что Россия не будет иметь никакого влияния на создание этого законопроекта.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября заявил, что в новом законе об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не будет идти о их автономию.