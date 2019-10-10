Украину устраивает любая дата для встречи "нормандской четверки" - Зеленский

Встреча в сентябре не состоялась из-за "занятости" российской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова к любой дате проведения переговоров в "нормандском формате".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-марафона, комментируя свой телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и ее отношение к реакции украинцев на согласование "формулы Штайнмайера".

Читайте такжеВопрос Крыма нужно обсуждать в "нормандском формате" – Зеленский

"Я благодарен госпоже канцлеру Меркель, она нам очень помогает. Она не ожидала от многих бывших лидеров нашей страны и действующих такой жесткой реакции на "формулу Штайнмайера", потому что много раз этот вопрос поднимался, с украинской стороны он поддерживался... и в публичной плоскости. Госпожа Меркель сейчас является человеком, который объединяет нас вокруг "нормандского формата", сейчас именно она согласовывает с нашей стороной дату, и будет согласовывать с Францией и Россией. Мы готовы на любую дату", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 10 октября, Зеленский сказал, что Франция, Германия и Украина предложили провести встречу в "нормандском формате" 16 сентября, однако российская сторона эту дату не подтвердила и не согласовала, заявив, что предложенная дата "у них занята".

По словам президента, в ближайшие дни Германия и Франция обсудят дату проведения саммита "нормандской четверки" и предложат ее России.