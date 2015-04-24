Бывший посол США в России считает главной задачей Путина состояние "ни войны, ни мира"

Об этом заявил бывший посол США в России (2012-2014) Майкл Макфол в интервью Украинской правде.

"Я считаю, и многие мои друзья в Белом доме так считают, что самый главный вопрос здесь – будут ли успешны реформы и демократизация в Украине. Это самое главное. А все остальное менее важно - что будет делать Путин и так далее… Потому что для Путина неуспешные реформы – это то, чего он ожидает, он хочет этого, чтобы показать всему миру - "я был прав". Для него это самая главная задача. И поэтому для нас самая главная задача – показать, что Путин не прав", - сказал Макфол.

Читайте такжеПутин не остановится, пока не получит всю Украину - экс-глава МИД ЧехииСейчас задачей российского президента, по мнению Макфола, является нестабильность.

"Он хочет, чтобы успешная Украина не получилась, поэтому давит на украинское правительство и население всеми доступными средствами, чтобы реализовать эту цель. Поэтому его задача сейчас – чтобы в Украине не было стабильности – ни войны, ни мира. Ни того, ни другого", - считает он.