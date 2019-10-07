Глава МИД рассказал, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера"

По словам Вадима Пристайко, формула объясняет, как будут применяться законы о выборах в ОРДЛО и об особом статусе Донбасса.

В Министерстве иностранных дел рассказали, при каких условиях заработает "формула Штайнмайера".

Об этом сказал глава министерства Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что сама по себе эта формула ничего не значит.

"Я хочу вам сказать, что "формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов: закона о проведении выборов и закона об особом статусе. Это важнейшая точка. А сама формула только объясняет, как они будут применяться. Эти законы должны согласовать наше общество, наши депутаты", - заявил Пристайко.

Министр также отметил, что "пока не будет понятно, какие линии есть, трудно говорить о результате".

Читайте такжеЯременко заявил, что Украина не сможет отказаться от "формулы Штайнмайера" без последствий

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласовывает так называемую "формулу Штайнмайера".

Согласование текста "формулы Штайнмайера" вызвало общественный резонанс, в тот же день вечером состоялся пикет возле Офиса президента.

3 октября в видеообращении Зеленский заявил, что "формула" должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом, и в нем не будет пересечена ни одна "красная линия".

Президент пояснил, что "формула Штайнмайера" дает ответ на вопрос, когда должен вступить в силу закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и отметил, что она не предполагает признания Украиной аннексии Крыма и проведения местных выборов на Донбассе "под дулами пулеметов".

Также Зеленский заверил, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска, и заявил, что вопрос вывода российских военных из оккупированных районов Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".