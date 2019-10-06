Закон о статусе Донбасса начнет действовать после возвращения контроля над границей – спикер ВР
Закон об особом статусе Донбасса начнет действовать после возвращения контроля Украины над захваченным участком границы на востоке страны.
Читайте такжеПарламент может начать работу над новым законом о Донбассе после саммита "нормандской четверки" - ЯременкоТакое заявление сделал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью каналу «Украина».
«Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированной территории заканчивается в этом году. Надо найти новый механизм, новый закон. Президент говорил, что это будет публичная позиция. Он не будет писаться в Офисе президента, парламенте или в закрытом комитете Верховной рады. Этот закон будет писаться вместе с общественностью», – сказал он.
По его словам, закон об особом статусе Донбасса не является законом о федерализации.
Ранее УНИАН сообщал, как Разумков объяснил, кто обеспечит безопасность на линии разграничения на Донбассе после разведения войск.