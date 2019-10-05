Горсовет Кропивницкого выступил против выполнения «формулы Штайнмайера»

Депутаты призывают патриотические силы в парламенте заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действие закона об особом статусе Донбасса без обсуждения закона с общественностью.

Городской совет Кропивницкого направил к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде предостережения по реализации «формулы Штайнмайера» и принятии нового закона об особом статусе Донбасса.

За обращение на внеочередной сессии проголосовали 23 депутата горсовета, передает пресс-служба органа.

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Сессию созвали по инициативе общественных активистов города.

«Мы, депутаты Городского совета Кропивницкого, решительно предостерегаем от попытки использования так называемой "формулы Штайнмайера", что может привести к потере украинской государственности и территориальной целостности страны», — говорится в обращении.

Депутаты призывают патриотические силы в парламенте заблокировать принятие новой редакции и не продлевать действие закона об особом статусе Донбасса без обсуждения закона с общественностью.

Также в Кропивницком просят не допустить проведения местных выборов на неподконтрольных территориях до момента полного вывода российских войск с территории Украины, разоружения незаконных вооруженных формирований, восстановления контроля над границей Украины, обеспечения переходного периода сроком не менее одного года для восстановления институтов государственной власти и полноценной работы украинских медиа.

Отдельным пунктом в обращении депутаты призывают не допустить отвода Вооруженных Сил Украины с укрепленных позиций.

Ранее Хмельницкий облсовет призвал президента и Раду не допустить реализации «формулы Штайнмайера».

Напомним 1 октября 2019-го президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера».