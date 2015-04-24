МИД: санкции Евросоюза против России 19 июня могут быть усилены
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что санкции Европейского Союза против России 19 июня могут быть усилены, если она не будет выполнять Минские соглашения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 в программе "Право на власть".
В частности, Климкин говоря о визите президента Украины Петра Порошенко во Францию отметил, что встреча с президентом Франции Франсуа Олландом была важной в плане осуществления дальнейших мероприятий.
"В контексте того, что в начале июня "Большая семерка" встретится в Германии, когда будут определяться результаты Минске, и стратегические шаги, и когда потом 19 июня, будет определяться, какой будет судьба санкций (Евросоюза - УНИАН), будут ли они оставлены, или если Россию признают стороной, которая не выполняет Минские договоренности, ужесточены", - подчеркнул Климкин.
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Вместе с тем он отметил, что президенты Украины и Франции во время своего разговора фокусировали свое внимание на критически важных пунктах.
Так, по его словам, стороны понимают, что "нет со стороны Донецка и Луганска реального прекращения огня", а также, что "они (боевики - УНИАН) не позволяют контролировать места, где должна находиться отведенная тяжелая артиллерия".
Кроме того, министр рассказал, что был обсужден вопрос освобождения заложников и каким образом давить на Россию, которые можно принять меры для освобождения пленных, и каким образом допустить украинскую гуманитарную помощь на оккупированные территории к мирным гражданам, а также вопросы проведения местных выборов на Донбассе.