МИД: санкции Евросоюза против России 19 июня могут быть усилены



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 в программе "Право на власть".

В частности, Климкин говоря о визите президента Украины Петра Порошенко во Францию отметил, что встреча с президентом Франции Франсуа Олландом была важной в плане осуществления дальнейших мероприятий.

"В контексте того, что в начале июня "Большая семерка" встретится в Германии, когда будут определяться результаты Минске, и стратегические шаги, и когда потом 19 июня, будет определяться, какой будет судьба санкций (Евросоюза - УНИАН), будут ли они оставлены, или если Россию признают стороной, которая не выполняет Минские договоренности, ужесточены", - подчеркнул Климкин.

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Вместе с тем он отметил, что президенты Украины и Франции во время своего разговора фокусировали свое внимание на критически важных пунктах.

Так, по его словам, стороны понимают, что "нет со стороны Донецка и Луганска реального прекращения огня", а также, что "они (боевики - УНИАН) не позволяют контролировать места, где должна находиться отведенная тяжелая артиллерия".

Кроме того, министр рассказал, что был обсужден вопрос освобождения заложников и каким образом давить на Россию, которые можно принять меры для освобождения пленных, и каким образом допустить украинскую гуманитарную помощь на оккупированные территории к мирным гражданам, а также вопросы проведения местных выборов на Донбассе.