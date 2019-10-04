«Темная лошадка» Данилов: чей человек новый секретарь СНБО

На должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова, который с 23 июля 2019 года был заместителем секретаря СНБО.

Данилов подошел бы на губернаторскую должность, он прекрасно знает специфику этой работы

Это очень неожиданная реанимация Алексея Данилова в политике. До 2007 года он участвовал в политической жизни страны (был и городским головой Луганска в 1994-1997 гг., и главой Луганской обладминистрации в феврале-ноябре 2005 года, и депутатом Верховной Рады V созыва), а после того занимался бизнесом. И назначение его на столь важную должность сейчас, когда разгорелся скандал с Соединенными Штатами, идут баталии по формуле Штайнмайера, удивляет – быть секретарем СНБО в такой период невероятно сложно.

Данилов, на мой взгляд, скорее, подошел бы на губернаторскую должность, он прекрасно знает специфику этой работы. А работа на должности секретаря СНБО предполагает решение гораздо большего спектра задач: по продаже земли, по конфликту на Донбассе, по международным скандалам и т.д. И почему-то именно этот человек сейчас получил колоссальную власть. Это неожиданно, потому что раньше мы не видели Данилова на концертах «Квартала 95» ни на сцене, ни в зале.

Известный факт, что Алексей Данилов был народным депутатом Верховной Рады V созыва, членом фракции Блок Юлии Тимошенко. Но это было очень давно: с тех пор прошло больше десяти лет, сменилось два президента с тех пор. Все это время после депутатства он просто занимался бизнесом. А теперь – оказался в верхушке СНБО…

Работа на этом посту – колоссальная ответственность и решение чьих-то очень важных задач. Чьих – трудно сказать.

В любом случае, Данилова уж точно уже не назовешь «человеком Тимошенко», как не назовешь таковыми Яценюка или Турчинова. Данилов от Тимошенко ушел намного раньше, чем эти двое. Уверен, что с Юлией Владимировной он никак не связан.

Данилов не заинтересован в том, чтобы его ассоциировали с кем-то

Так что данное назначение Данилова не привяжешь к версии о том, что это решение свидетельствует о начале договоренностей или сотрудничества «Слуги народа» и «Батькивщины». Слишком уж давно он работал с Тимошенко. Убежден: Данилов – это не тимошенковский проект, а чей-то другой.

Более того, сам Алексей Данилов не заинтересован в том, чтобы его, как, например, Руслана Рябошапку, считали «чьим-то человеком», чтобы его ассоциировали с кем-то.

Первое, что должен будет сделать Данилов, вступая в эту долность – доказать, что у него нет лондонской или еще какой-то зарубежной собственности, и что он не связан с олигархами. По крайней мере, нужно, чтобы, когда пойдет «серый» пиар (не «черный», а именно «серый»), не вспыли какие-то его связи. Не связи из прошлого, а настоящие. С кем-то же он общается и взаимодействует, раз получил должность секретаря СНБО! А это – невероятный взлет для человека, давно распрощавшегося с политикой.

Потому воспринимать такое кадровое решение президента можно только с огромным удивлением. Почему именно этот человек назначен на очень влиятельную и ответственную должность в сложнейший период в жизни Украины, когда ее разрывают колоссальные конфликты?

При этом Данилов будет, пожалуй, самым старшим среди членов новой команды, на 10-15 лет точно. Разница в возрасте непременно скажется. По крайней мере, он не пойдет на авантюристичные выходки и не скажет: «Ребята, мы отчитаемся о работе завтра, а сейчас пока съездим в Сан-Тропе выпить шампанского». Он точно не из тех, кому свойственен такой стиль поведения.

В те времена, когда Данилов был активным участником украинской политической жизни, он себя зарекомендовал, как обычный провинциальный политик, который рвался в «большую политику». Он не был в чем-то выдающимся, особенно ничем не отличался и не выделялся. Даже дружба с Бродским не делает его великим…

Так что назначение Данилова на должность секретаря СНБО – это очень неожиданное решение президента. Посмотрим, как он себя покажет. Пока что мы не слышали от него ни единого слова. И интересно, по каким критериям его определили, как человека, способного сейчас быть во главе СНБО: когда на пике скандал с Америкой и Трампом, напряженная ситуация в связи с согласием Киева на формулу Штайнмайера, разгорается скандал вокруг темы продажи земли и т.д.

Многое прояснится уже после первого шага Данилова, после первого слова

СНБО обладает очень действенными рычагами, и вопрос – как Данилов будет ими пользовать. Пока что понять сложно. Да, он всего секретарь СНБО, а не глава, но вспомните, каким огромным влиянием обладал Горбулин… Потому очень интересно – справится ли этот человек с возложенными на него обязанностями и с такой работой.

Многое прояснится уже после первого шага Данилова, после первого слова. Будет ли он сейчас, после назначения, созывать пресс-конференцию или нет? На каком языке? Что он скажет? Очень много вопросов, потому я пока не готов спрогнозировать будущее Данилова на этой должности. Ему нужно дать даже не шанс, а время, чтобы себя показать.

Попробуем судить о нем после первого шага. Что он сделает в первую очередь – покрасит здание СНБО в зеленый цвет, расскажет что-то нам, выскажет в интервью свое отношение к «нормандскому формату» переговоров и формуле Штайнмайера? Ведь все это – сфера деятельности в том числе СНБО. А затем, после первых заявлений Данилова по ключевым вопросам, будет интересно узнать, как себе представляют Зеленский и Богдан свое взаимодействие с главой СНБО…

Корме того, я бы не объяснял данное назначение короткой «лавкой запасных» у Слуги народа. Представители новой власти настолько легко и безответственно назначают родственников, друзей и знакомых на государственные должности, что спокойно могут назначить куда угодно младшего бухгалтера студии «Квартал 95». Для них это не проблема.

Скорее всего, это была попытка укрепить свой слабый кадровый потенциал принципиально другими людьми. А вот из чьей команды Данилов – скоро узнаем. Может быть, скоро выяснится, что он друг или одноклассник кого-то из Слуги народа. Хотя вряд ли, так как он – старше их.

Может быть, команда Зеленского посчитала очень ценным опыт Алексея Данилова, когда он работал на Луганщине, и думает, что главной задачей СНБО будет разрешение конфликта на Донбассе? Но – нет: СНБО занимается общенациональными проблемами. В любом случае, пока вопросов больше, чем ответов. Данилову придется много ездить. И ему не отвертеться от всего того, что делал его предшественник.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы «Украинский барометр»