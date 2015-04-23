Российским чиновникам стоит воздержаться от злоупотребления алкоголем - Турчинов о "грязной бомбе"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

В частности, секретарь СНБО назвал последние заявления Министерства иностранных дел России о том, что якобы в Украине готовят какую-то "грязную бомбу" болезненным воображением российских чиновников.

«Украина будет защищать свою территориальную целостность, четко придерживаясь всех взятых на себя международных обязательств», - подчеркнул он.

Читайте такжеРоссийское руководство пытается сорвать мирный процесс - Турчинов«А инициаторам таких заявлений, которые с перепугу несут бессмысленные глупости, искажая и фальсифицируя заявленные нами позиции, советую принимать успокоительное и воздерживаться от злоупотреблений алкоголем», - сказал секретарь СНБО.

Ранее российский МИД обвинил Турчинова в намерении создать "грязную" ядерную бомбу.