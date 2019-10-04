"Было бы странно праздновать то, что разрушено": дипломат объяснил отказ Украины ехать на 70-летие Совета Европы

Дипломат объяснил, почему украинская делегация решила не ехать на осеннюю сессию ПАСЕ.

Отказ украинской делегации принимать участие в осенней сессии ПАСЕ является намеренно разработанной стратегией, которая была разработана вместе и партнерами Украины.

Об этом в интервью изданию «Апостроф» сообщил дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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«Это не является ошибкой. Это умышленно разработанная стратегия, которая согласована с нашими друзьями. И это не только Балтийские страны, но и Грузия, Великобритания и другие страны. Ситуация такая: если бы мы сделали то, что требуется по логике, создали новую делегацию и сообщили об этом в секретариат ПАСЕ, это означало бы, что мы де-факто согласны с новыми правилами этой организации. То есть, когда ПАСЕ предала свои принципы, уставные принципы и дала возможность России вернуться к деятельности без выполнения каких-либо требований, которые ранее выдвинули РФ. Поэтому украинская делегация решила, что надо сделать демарш», – отметил дипломат.

По его словам, демарш состоит из нескольких моментов. Первый момент – была сформирована новая делегация, но не было сообщено ПАСЕ относительно того, что она начинает действовать.

«Кстати, важный момент, поскольку сейчас очень много шума, что "вот эта новая власть проиграла, а вот предыдущая была более подкована". Ничего подобного! Потому что фактически все эти действия согласовывались с предыдущей делегацией также. Поскольку там есть профессиональные люди, которые очень подробно знают, как работает эта организация, регламенты и политические нюансы. А также, как я уже сказал, эти позиции были согласованы с нашими партнерами в Риге. То есть было неформальное обсуждение этих вопросов. Почему неформальное? Поскольку, понятно, что парламентарии должны принять решение относительно украинской позиции. На то время это были консультации, но потом было совместное заседание двух комитетов: внешней политики и европейской интеграции. И во время этого заседания были, фактически, согласованы ключевые моменты нашей позиции. То есть, первое – это неучастие нашей делегации в праздновании 70-летия ПАСЕ. Было бы странным, если бы мы пришли праздновать то, что фактически разрушено», – пояснил Хара.

Вторым моментом демарша является то, что Украина не собирается участвовать в сессионной работе, кроме тех вопросов, которые непосредственно касаются Украины или Российской Федерации. «В комитетах украинская делегация планирует работать. Это та площадка, от которого мы не можем отказываться. Во-первых, нельзя оставлять ПАСЕ как площадку для России продолжать пропаганду и вредить позиции Украины, продвигать идею, что "у них все в порядке, в аннексированном Крыму, никаких нарушений прав, в частности крымских татар, нет". А также по поводу нарушений прав человека и в самой России против российских граждан. Здесь мы должны защищать их интересы также. То есть здесь разделять украинских граждан или российских граждан – не в наших интересах», – подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что важным является сущность путинского режима и, собственно, всей России, начиная от царизма, и советский период, когда были нарушения прав человека. «Этот режим противоречит важным для нас вещам - верховенству права, демократии, свободе слова. И ПАСЕ является площадкой, которая создана, чтобы эти вопросы обсуждать. Поэтому мы не можем оставить эту организацию, дав возможность России там фактически хозяйничать», – резюмировал Хара.