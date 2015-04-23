Филарет: в случае признания Константинополем Киевского патриархата Московский прекратит существование в Украине

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle во время визита в Брюссель.

"Мы хотим, чтобы все православие в Украине объединилось, чтобы Россия через церковь не влияла на Украину, чтобы украинская Церковь защищала интересы своего народа. И этот процесс с Московским патриархатом начался, но начался снизу, то есть от самих верующих. Они переходят в Киевский патриархат, и происходит это безболезненно. Они не посещают московские храмы, а идут в храмы украинской церкви Киевского патриархата. А вот в селах, где один храм, там идет борьба", - рассказал он.

Читайте такжеПатриарх Филарет в Брюсселе призвал не допустить начала Третьей мировойОднако идея украинской церкви находит поддержку и в среде духовенства УПЦ МП, считает Филарет.

"Мы хотим, чтобы Вселенский патриарх признал Киевский патриархат автокефальной, то есть независимой церковью, и имел с этой церковью молитвенное единение. Если мы достигнем этого, тогда епископат и духовенство Московского патриархата в Украине присоединятся к Киевскому патриархату, и существование Московского патриархата в Украине прекратится", - сказал Филарет.

В течение двух дней пребывания в Брюсселе 86-летний патриарх Филарет (УПЦ КП) совершил 17 встреч с представителями верхушки ЕС и НАТО. Среди них - президент Европейского Совета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и другие.