Геращенко рассказала о закрытой встрече Зеленского с руководителями фракций

Встреча состоялась в среду, 2 октября.

Нардеп от фракции ЕС Ирина Геращенко рассказала о встрече президента Украины Владимира Зеленского с руководителями фракций парламента 2 октября по поводу "формулы Штайнмайера".

Как написала она на своей странице в Facebook, встреча с гарантом была закрытой и длилась около 40 минут.

Читайте такжеВ России рассказали о подписании "формулы Штайнмайера" на раздельных листах

"Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов. Мои впечатления и ощущения, что Зеленский искренне хочет мира. Но так же искренне и немного наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", - говорится в сообщении Геращенко.

Она добавила, что ЕС и "Голос" обратились к Зеленскому с инициативой о встрече с фракциями. Также в парламент пригласили министра иностранных дел Вадима Пристайко и начальника Генерального штаба Руслана Хомчака.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах ТКГ в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которое согласует так называемую «формулу Штайнмайера».

«Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера», - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

По словам главы государства, будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет пересечена ни одна «красная линия».

«Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой», - отметил Зеленский, подчеркнув, что местные выборы не состоятся, если на Донбассе останутся войска.

Также Зеленский отметил, что вопрос вывода российских военных из оккупированного Донбасса должен обсуждаться в «нормандском формате».