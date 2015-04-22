Изменения к Конституции по децентрализации должны быть проголосованы дважды до 15 июля - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании рабочей группы по вопросам организации государственной власти и децентрализации, созданной в составе конституционной комиссии.

Он отметил: “Мне процесс не важен, но я бы хотел, чтобы в конце этого процесса был результат”.

По его словам, индикатором работы группы и комиссии будет “голосование дважды в украинском парламенте проекта закона об изменениях в Конституцию в части децентрализации (речь идет о том, чтобы на этой сессии парламента, которая заканчивается в середине июля, был предварительно принят законопроект и направлен на рассмотрение Конституционного суда Украины - УНИАН)”. “Это должно состояться не позже 15 июля. Желательно на две недели раньше. Вот это должно быть нашим с вами результатом”, - подчеркнул Гройсман.

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При этом он подчеркнул необходимость согласованности позиций “внутри группы, внутри конституционной комиссии”.

По его словам, должны быть учтены предложения президента, которые он внесет, а также “нам нужно понять и учесть позицию Венецианской комиссии и это очень важно”. “Но времени у нас - не больше, чем до 15 июля”, - подчеркнул он.

Гройсман напомнил, что рабочая группа должна подготовить до 13 мая согласованный текст законопроекта о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины.