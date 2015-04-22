Изменения к Конституции по децентрализации должны быть проголосованы дважды до 15 июля - Гройсман
Изменения в Конституцию Украины в части децентрализации должны быть проголосованы дважды Верховной Радой до 15 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман на заседании рабочей группы по вопросам организации государственной власти и децентрализации, созданной в составе конституционной комиссии.
Он отметил: “Мне процесс не важен, но я бы хотел, чтобы в конце этого процесса был результат”.
По его словам, индикатором работы группы и комиссии будет “голосование дважды в украинском парламенте проекта закона об изменениях в Конституцию в части децентрализации (речь идет о том, чтобы на этой сессии парламента, которая заканчивается в середине июля, был предварительно принят законопроект и направлен на рассмотрение Конституционного суда Украины - УНИАН)”. “Это должно состояться не позже 15 июля. Желательно на две недели раньше. Вот это должно быть нашим с вами результатом”, - подчеркнул Гройсман.
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При этом он подчеркнул необходимость согласованности позиций “внутри группы, внутри конституционной комиссии”.
По его словам, должны быть учтены предложения президента, которые он внесет, а также “нам нужно понять и учесть позицию Венецианской комиссии и это очень важно”. “Но времени у нас - не больше, чем до 15 июля”, - подчеркнул он.
Гройсман напомнил, что рабочая группа должна подготовить до 13 мая согласованный текст законопроекта о внесении соответствующих изменений в Конституцию Украины.