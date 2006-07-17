Под Верховной Радой - кино, караокэ и бадминтон

Сторонники антикризисной коалиции, которые почти пять суток живут в палаточном городке в Мариинском парке возле Верховной Рады, проводят шахматный и бадминтонный турниры, конкурс бардовской и походной песни, караоке, конкурс лучшего шаржа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Кроме того, обитатели палаток организовали конкурсы на лучшую палатку и самую опрятную территорию, которые ставят целью сохранение порядка и чистоты в парке.

Для всех желающих будут демонстрироваться кинофильмы, а также звучит музыка в лучших традициях паркового репертуара.

Участники акции приглашают всех желающих присоединиться к их отдыху, потому что, по их мнению, ничто так не сближает людей как совместный досуг.