Под Верховной Радой - кино, караокэ и бадминтон
Что происходит в Мариинском парке
Сторонники антикризисной коалиции, которые почти пять суток живут в палаточном городке в Мариинском парке возле Верховной Рады, проводят шахматный и бадминтонный турниры, конкурс бардовской и походной песни, караоке, конкурс лучшего шаржа.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
Кроме того, обитатели палаток организовали конкурсы на лучшую палатку и самую опрятную территорию, которые ставят целью сохранение порядка и чистоты в парке.
Для всех желающих будут демонстрироваться кинофильмы, а также звучит музыка в лучших традициях паркового репертуара.
Участники акции приглашают всех желающих присоединиться к их отдыху, потому что, по их мнению, ничто так не сближает людей как совместный досуг.