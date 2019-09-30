Глава украинской делегации все же поедет на осеннюю сессию ПАСЕ в качестве гостя

Она добавила, что участие Украины в следующей сессии подтвердило бы согласие государства на несправедливое возвращение России в ПАСЕ.

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько поедет на заседание Ассамблеи как гость.

Об этом она рассказала в интервью изданию LB.ua.

Ясько объяснила, что едет с неофициальным визитом, как гость, поскольку сейчас у нее нет официального статуса и полномочий главы делегации, поскольку Украина пока не подавала новый состав делегации в ПАСЕ.

Она добавила, что участие Украины в следующей сессии подтвердило бы согласие государства на несправедливое возвращение России в ПАСЕ.

«Мы не участвуем в этой осенней сессии, но мы рассматриваем это сотрудничество, как стратегически важное для Украины», — сказала депутат.

Она подчеркнула, что статус гостя позволяет работать в кулуарах.

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По словам Ясько, у нее запланировано много встреч с европейскими политиками. В частности будет встреча с госсекретарем Министерства иностранных дел Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

«Уже подтвердили эту встречу. С французской стороной несколько встреч будет, посмотрим. Я хочу охватить максимально, чтобы собрать информацию и понять всю картину. Мне нужно в этом разбираться», — сказала Ясько.

Глава украинской делегации также заявила, что отказываться от полного общения с Россией неправильно, поскольку, защищая свои интересы, необходимо знать, что происходит в мире.

Напомним, сегодня начинается осенняя сессия ПАСЕ, на которой планируется рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар в оккупированном Крыму.

23 сентября делегация Украины официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения России.

В то же время, стало известно, что часть членов украинской делегации все же планирует посетить сессию.

Как сообщал УНИАН, на заседании 26 июня ПАСЕ подтвердила свое решение о возвращении российской делегации со всеми полномочиями. После этого украинская делегация покинула заседание. Вместе с делегацией Украины демарш устроили представители Польши, Литвы, Латвии, Словакии, Эстонии и Грузии. Также к демаршу присоединились представители Швеции и Великобритании в ПАСЕ.

Ранее члены ПАСЕ проголосовали за решение, которое позволяет возвращение российской делегации в ассамблею несмотря на санкции.

25 июня российскую делегацию «пригласили к работе» в ПАСЕ. Украинская делегация прекратила работу на сессии ПАСЕ по возвращении России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ.

17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ.