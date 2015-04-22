Рада просит СНБО ввести персональные санкции против лиц, причастных к заключению Савченко

За постановление №2571 "О введении персональных санкций против лиц, ответственных за незаконное заключение в Российской Федерации народного депутата Украины, члена постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Надежды Савченко" проголосовали 256 народных депутатов.

Читайте такжеБасманный суд Москвы отказался прекратить дело Савченко, несмотря на ее статус делегата ПАСЕ

Согласно постановлению, в связи с незаконным содержанием под стражей народного депутата Украины, члена постоянной делегации в ПАСЕ Надежды Савченко, нарушением его основополагающих прав как человека и гражданина, отсутствием надлежащей реакции на предыдущие обращения Верховной Рады к руководителям России и учитывая критическую угрозу ее жизни за более чем двухмесячную голодовку, Верховная Рада постановляет утвердить список лиц, ответственных за незаконное заключение в России народного депутата Украины, члена постоянной делегации в ПАСЕ Надежды Савченко.

Также Рада рекомендует СНБО принять решение о введении персональных санкций против лиц, ответственных за незаконное заключение в России народного депутата Украины.

Рада утвердила обращение к международным организациям, межпарламентским ассамблеям и правительствам демократических стран мира о введении персональных санкций против лиц, ответственных за незаконное заключение в России члена постоянной делегации в ПАСЕ Надежды Савченко.

В приложении к постановлению есть список лиц, которые ответственны за незаконное заключение в РФ Надежды Савченко.

В этот список включены: президент РФ В. Путин, директор ФСБ России Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Володин, начальник следственного комитета РФ О. Бастрыкин, руководитель управления взаимодействия со СМИ следственного комитета РФ В. Маркин, советник президента РФ В. Сурков, лидер террористической организации ЛНР И. Плотницкий, глава следственного управления СК РФ О. Щукин, начальник управления СК РФ по расследованию преступлений О. Дриманов, член совета федерации О. Торшин, депутат государственной думы РФ М. Дегтярев, глава делегации РФ в ПАСЕ О. Пушков, заместитель главы делегации РФ в ПАСЕ Л. Слуцкий, член делегации РФ в ПАСЕ, спикер государственной думы РФ С. Нарышкин.

Также содержится список лиц ответственных за фальсификацию доказательств во время досудебного расследования в деле Належды Савченко и список лиц, ответственных за изложение сфабрикованных улик против Савченко в ходе судебного рассмотрения уголовного дела, и лиц, которые принимали решение о правомерности получения этих доказательств и продлении содержания Надежды Савченко.