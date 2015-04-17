Савченко посоветовала Путину беспокоиться пожарами в России вместо вмешательства в дела Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила перед оглашением приговора в Басманном суде Москвы, комментируя вчерашнее общение Путина с россиянами.

"В России уже месяц горят леса - погибло много природы, гибнут люди. Президент (РФ) просто бросил людям какие-то мизерные деньги - что такое 10 тыс. рублей, когда у человека сгорел дом. Он даже не сказал слов соболезнования", - отметила Савченко.

По ее мнению, когда ему задавали актуальные вопросы применительно к ситуации в РФ, о том, что нет лекарств, то Путин реагировал вроде "да что вы мне тыкаете на то, что у меня мусор в доме".

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"Зато когда ему предложили поговорить как плохо у соседа - тут он вальяжно раскинулся и начал развивать тему - как притесняют язык и россиян в Украине", - сказала она.

Савченко подчеркнула, что на данный момент не получила ни одного письма поддержки на украинском языке, потому что их не разрешают и ей самой запрещено говорить на украинском.

"Если я что-то пишу о российской власти - это сразу не проходит цензуру, если мне люди пишут правду о российской власти - это тоже не проходит цензуру", - отметила Савченко.

Савченко отметила, что очень ценит День Победы 9 мая и ветеранов войны, "но нельзя обманывать людей и жить прошлым".

По ее словам, надо помнить войны и погибших, но нельзя возносить на уровень праздника каждую войну, ведь можно начать вспоминать войны во времена Киевской Руси.

Савченко поделилась воспоминаниями, когда на 9 мая она ходила в Киеве к музею Великой Отечественной войны и там очень душевная атмосфера, когда приходят ветераны, их можно лично поблагодарить за победу и услышать настоящие фронтовые истории.

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"Это не пафосно, это просто искренне", - подчеркнула она.

Савченко подчеркнула, что в детстве очень любила парады, но когда стала военной поняла, сколько это стоит.

По ее мнению, за эти деньги российской власти было бы лучше посадить новые деревья в Сибири, которые погибли в огне, а не выбросить в воздух на салют и фейерверк, чтобы доказать миру, что в РФ помнят и скорбят.

"Я тоже помню - мне это тоже болит, нельзя заморочить людям голову только памятью о Дне победы, значит, что у нас все хорошо. Люди видят, что у них на самом деле плохо", - сказала она.

Савченко считает, что Путину стоит приехать на восток РФ и там людям сказать как хорошо живется в РФ, когда у них сгорели дома. "Пусть приедет и скажет, что в РФ хорошо - я посмотрю, или этот человек не даст ему в морду", - сказала она.

Савченко считает, что видит - в РФ люди живут как во времена НКВД - "нельзя говорить, как во времена сталинских репрессий".

"Я наверное здесь самый свободный человек, не смотря на эту клетку, в которой я сижу. Имею право говорить, все остальные просто улыбаются, опускают глаза и молчат", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Басманный районный суд Москвы отклонил жалобу защиты и отказался прекратить уголовное дело дело против Савченко, несмотря на ее статус делегата Парламентской Ассамблеи Совета Европы.