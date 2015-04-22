Из-за шахтеров в правительственный квартал в Киеве привезли полторы тысячи силовиков

Как сообщает пресс-служба МВД Киева, охрану общественного порядка осуществляют полторы тысячи правоохранителей.

Грубых нарушений общественного порядка в настоящее время не зафиксировано.

«Правоохранители призывают киевлян и гостей столицы не нарушать требования действующего законодательства, вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, с пониманием относиться к работе правоохранителей и способствовать работникам милиции в выполнении их функций по охране правопорядка», - говорится в сообщении.

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Напомним, более тысячи шахтеров, которые собрались в Киеве на митинг для решения проблемных вопросов отрасли, планируют парализовать движение транспорта на центральных улицах города.

Шахтеры собрались на митинг под АП с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.