Порошенко в начале недели допросили в НАБУ

Руководитель САП отказался сообщать, в рамках какого уголовного производства был допрошен экс-президент.

Народного депутата, экс-президента Украины Петра Порошенко в понедельник, 23 сентября, допросили в Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил в эфире Радио НВ.

«У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы из этого не делаем сенсации. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Это абсолютно нормальная юридическая беседа и работа. Без пиара и публикации публично повесток», - заявил он.

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При этом Холодницкий отказался сообщать, в рамках какого уголовного производства был допрошен Порошенко.

«Сейчас будет идти следствие. Я стараюсь строить работу САП и рамки НАБУ сдерживать, чтобы это прежде всего была юридическая работа, а не пиарная», - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что народный депутат и экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос по уголовному делу относительно событий в районе Керченского пролива во время захвата в плен украинских моряков в ноябре прошлого года.