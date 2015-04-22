Полтысячи шахтеров миновали первый кордон охраны и подошли ближе к АП

11:31, 22 апреля 2015
Политика
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Более 500 шахтеров прошли мимо первого кордона охраны на улице Банковой в Киеве и приблизились вплотную к зданию Администрации президента Украины с требованием вернуть долги по зарплате.

Шахтарі мають намір перекрити проїжджу частину вулиці Хрещатик

Как передает корреспондент УНИАН, один из протестующих призвал шахтеров сформировать группу из представителей каждого региона Украины для проведения переговоров с Администрацией президента и правительством.

Сотрудники правоохранительных органов не оказывают сопротивления. Возле забора перед АП выстроился кордон из бойцов Национальной гвардии и милиции.

Часть протестующих после объявления предложений о формировании группы начала расходиться. Другие остаются на своих местах.

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В то же время, со стороны Майдана независимости по улице Институтской наблюдается активное движение людей. При этом на Банковой несколько активистов призвали шахтеров заблокировать в 16:00 проезжую часть улицы Крещатик.

Также, шахтеры заявляют, что планируют сегодня провести митинг возле Верховной Рады Украины.

Шахтеры собрались на митинг под АП с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.

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