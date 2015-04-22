Полтысячи шахтеров миновали первый кордон охраны и подошли ближе к АП

Как передает корреспондент УНИАН, один из протестующих призвал шахтеров сформировать группу из представителей каждого региона Украины для проведения переговоров с Администрацией президента и правительством.

Сотрудники правоохранительных органов не оказывают сопротивления. Возле забора перед АП выстроился кордон из бойцов Национальной гвардии и милиции.

Часть протестующих после объявления предложений о формировании группы начала расходиться. Другие остаются на своих местах.

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В то же время, со стороны Майдана независимости по улице Институтской наблюдается активное движение людей. При этом на Банковой несколько активистов призвали шахтеров заблокировать в 16:00 проезжую часть улицы Крещатик.

Также, шахтеры заявляют, что планируют сегодня провести митинг возле Верховной Рады Украины.

Шахтеры собрались на митинг под АП с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.