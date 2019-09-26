Нардеп Ткаченко о разнице между Киевом и Варшавой: пропасть копают неэффективные люди

Как отметил депутат, расстояние между городами пролегает "не в километрах построенных дорог и не в миллиардах валюты".

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко встретился с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским и был поражен, насколько польская столица опережает Киев в развитии.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Читайте такжеТкаченко презентовал проект закона "О Киеве – столице Украины" (фото)«Здесь тратят треть бюджета на развитие транспортной системы. Ведь это артерии города, которые насыщают его жизнью. В Варшаве смогли открыть 9 новых станций метрополитена за 3 года. Не удивительно, что сюда хотят переехать все больше международных компаний. Город становится комфортным для жизни горожан. А местные жители активно используют программы обмена опытом работы с другими европейскими городами», – отметил нардеп.

По словам Ткаченко, в Варшаве появление детских садов, зон отдыха, парковок и других инфраструктурных удобств стимулирует удобное зонирование города. Там, как отметил депутат, благодаря продуманной транспортной развязке, автобусы, трамваи и такси ходят четко по графику.

«Цифры, которые были потрачены на развитие транспортной системы в Киеве поражают. Почему же до Варшавы нам еще так далеко? Соседняя столица отдаляется от Киева в развитии с космической скоростью. А расстояние между нами пролегает не в километрах построенных дорог и не в миллиардах валюты. Пропасть между нами копают неэффективные люди», – подытожил Александр Ткаченко.

Как ранее сообщал УНИАН, по мнению нардепа Ткаченко, Киеву нужна полная перезагрузка власти.