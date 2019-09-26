Посол Украины ожидает первого заседания нового состава Комитета ассоциации Украина-ЕС уже в этом году

Состав Комитета ассоциации изменился из-за проведения выборов в Европарламент и Верховную Раду.

Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий выражает надежду, что первое заседание нового состава Комитета ассоциации Украина - Европейский Союз состоится уже в этом году.

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Об этом в микроблоге Twitter сообщил представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий.

«Теплые поздравления Витольду Ващиковскому с избранием главой делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС. С нетерпением жду первой встречи парламентского комитета ассоциации в Брюсселе с надеждой в этом году. Многое предстоит сделать для дальнейшего развития сотрудничества Украины и ЕС. Ваш ценный опыт поможет на этом пути», - заявил Точицкий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 сентября, в Европейском парламенте на должность главы делегации ЕП в Комитете ассоциации Украина - Европейский Союз избрали бывшего министра иностранных дел Польши, депутата Европарламента от политической группы "Европейские консерваторы и реформисты" Витольда Ващиковского.

Состав Комитета ассоциации Украина-ЕС изменился из-за проведения выборов Европарламента и Верховной Рады.