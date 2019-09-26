Князев продолжит работу в должности советника Авакова и члена коллегии МВД

Министр внутренних дел подчеркнул, что решение об отставке Князева - плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции.

Бывший председатель Национальной полиции Сергей Князев продолжит работу в должности советника министра внутренних дел, члена коллегии Министерства внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба МВД, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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«Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности председателя Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье, Ривненщине. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Князева и команды», - сказал Аваков.

Министр отметил, что решение об отставке Князева - плановый шаг, не обусловленный негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции.

Аваков добавил, что Князев продолжит работу в должности советника министра и члена коллегии МВД.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Князев подал заявление об отставке с должности главы Национальной полиции.

25 сентября правительство приняло отставку Князева и назначило на эту должность Игоря Клименко, который до этого был заместителем председателя Нацполиции.