Ющенко в кризисе трагедии не видит

Бурные политические процессы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет не трагедией, а вызовом для формирования лучшего выбора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание итоговой коллегии СБУ по результатам первого полугодия 2006 года.

В частности, отметив, что переход государства к европейским стандартам и нормам привел к «бурным политическим процессам», политическим изменениям в парламенте, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Но это - правильный вызов, с которым должны справиться, с одной стороны, политическая элита и политические институты, а с другой – государство и общество. В этом нет трагедии. Я убежден, что это вызов для формирования лучшего выбора», - сказал В.ЮЩЕНКО.