«Наша Украина» сегодня находится в оппозиции и не подписывала документов о вхождении в широкую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что «Наша Украина» не подписывала никаких документов о вхождении в коалицию и поэтому сегодня она находится в меньшинстве.

При этом лидер фракции “Наша Украина” сказал журналистам, что они могут сами решать, как назвать это – оппозиция к большинству, меньшинство в парламенте и тому подобное.

Он также подчеркнул, что переговоры между «Нашей Украиной» и Партией регионов в течение недели проходили исключительно в ключе возобновления работы ВР и определения необходимых шагов для этого.