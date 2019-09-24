Санкции ЕС против Януковича действительны до 6 марта 2020 года – ГПУ

В Генпрокуратуре Украины разъяснили решение суда Евросоюза относительно введенных Советом ЕС санкций против экс-президента.

Персональные санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, введенные Советом Европейского Союза, действительны до 6 марта 2020 года.

Об этом говорится в разъяснении Отдела связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что суд общей юрисдикции ЕС (General Court) своим решением от 24 сентября 2019 года отменил решение Совета ЕС относительно санкций против Януковича, действовавших в период с 5 марта 2018 года по 4 марта 2019 года. Слушание по данному делу состоялось еще 6 июня 2019 года.

«Таким образом, персональные санкции Европейского Союза в отношении Виктора Януковича, согласно Решению Совета Европейского Союза №2019/119/CFSP от 4 марта 2019 года, действуют до 6 марта 2020 года», - говорится в разъяснении.

В ГПУ также напомнили, что Суд общей юрисдикции ЕС 11 июля 2019 года отменил решение Совета Европейского Союза относительно санкций против Януковича, которые действовали на протяжении 2017-2018 годов.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении Януковича и бывших украинских чиновников времен его президентства из-за злоупотреблений с государственными финансами и нарушений прав человека.

В последний раз санкции были продлены в марте 2019 года на год.

Сегодня, 24 сентября, на сайте Суда ЕС появилось сообщение, что суд отменил санкции против Виктора Януковича и его сына Александра, действие которых закончилось в марте этого года. В то же время, санкции продолжают действовать, поскольку 4 марта 2019 года Совет Евросоюза утвердил решение продлить до 6 марта 2020 года санкции против Януковича и 11 его соратников.