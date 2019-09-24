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Экс-нардепу Микитасю объявили подозрение в хулиганстве

17:48, 24 сентября 2019
Политика
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Микитася подозревают в хулиганстве / Фото abcnews.com.ua

Народному депутату VIII созыва Максиму Микитасю сообщили о подозрении в совершении хулиганских действий по факту нападения на председателя Любецкого поселкового совета Черниговской области в июле этого года.

Об этом в Telegram-канале сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

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«Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины», - написал Труба.

Как сообщал УНИАН, 5 июля следователи ГБР открыли уголовное производство по факту нападения Микитася на председателя Любецкого поселкового совета.

Народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в пос. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес поселковому голове Сергею Пинчуку телесные повреждения. Микитась ругался на председателя совета, в том числе нецензурно, и вырвал у него телефон.

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Теги: #ГБР