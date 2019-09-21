Ткаченко презентовал проект закона "О Киеве – столице Украины" (фото)

По словам депутата, этот закон должен дать "право на наслаждение от жизни в городе и его созерцания".

В субботу, 21 сентября, в Софии Киевской презентовали проект закона «О Киеве – столице Украины», идею создания общегородской платформы для дискуссий в столице и инициативу объединения городских общин.

Читайте такжеДепутаты Киевсовета готовы объявить недоверие КличкоОб этом у себя на странице в Facebook написал народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

«Новая версия закона, над которой работало большое количество специалистов в вопросах развития города, имеет целью возобновить самоуправление в Киеве. Закон по своей сути, даст право на наслаждение от жизни в городе и его созерцания», – отметил депутат.

По его мнению, в Киеве есть достаточное количество общественных инициатив, нужно, «чтобы они объединились и стали голосом всего города».

«Поэтому, также, мы инициируем создание платформы, которая станет для них своеобразным think tank, и будет помогать в коммуникации на благо города. Я искренне благодарен команде, и днем, и ночью последние несколько недель работавшей над созданием нового будущего для Киева – нашей столицы, которому настала пора вернуть его права», – подытожил Ткаченко.

Как ранее сообщал УНИАН, Ткаченко сообщил о внесении в повестку дня парламента законопроекта о столице, который должен привести «к европейским нормам принципы самоуправления в городе».