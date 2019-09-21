США не блокировали предоставление Украине военной помощи – министр обороны

По словам Андрея Загороднюка, помощь Украине была пересмотрена и повышена.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Соединенные Штаты не блокировали предоставление Украине военной помощи.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Радио Свобода.

Читайте такжеВступление в НАТО остается стратегической целью Украины - министр обороны«Помощь пересмотрена, помощь повышена. И мы этому, конечно, рады. Но я хочу сказать, что, во-первых, она не была заблокирована. Был вопрос ее назначения и продолжения. Потому что политика не изменилась. Политика была поддерживать», – сказал он.

Также Загороднюк заверил, что из собственного опыта общения с союзниками Украины, представителями правительства США, убедился, что политика этой страны в отношении нашего государства не изменилась.

«Я 18 дней на этой должности. Конечно, на протяжении этого периода мы имели много коммуникаций с правительством США, с Департаментом обороны, и с посольством, и с другими департаментами. И мы от всех слышали и видели, что политика совершенно не изменилась. Наоборот, они приветствуют политику нового правительства, и они абсолютно настроены на улучшение сотрудничества», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее американское издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования поддержки сферы безопасности Украины. Из-за просмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 миллионов долларов на помощь Украине.

12 сентября в Государственном департаменте США заявили, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

«Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 миллиона долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 миллионов долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены для одобрения», – сообщало издание Defense News.

19 сентября Палата представителей США приняла законодательный акт, который позволит выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь, был этим летом приостановлен Белым домом. Закон позволит продлить еще на один год финансирование «Инициативы содействия безопасности Украины», срок которой истекает после 30 сентября.