Пристайко и Маас обсудили "нормандский процесс"

Главы МИД Украины и Германии уже второй раз за неделю провели телефонный разговор.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили "нормандский переговорный процесс" с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Читайте также"Формулу Штайнмайера" намерены письменно согласовать в ТКГ до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

"Уже вторая телефонная беседа министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня. С помощью наших немецких друзей глава МИД Украины всеми силами пытается сдвинуть с мертвой точки Нормандский процесс", - заявил Мельник.

Как сообщал УНИАН, Пристайко допускает заключение "большой сделки" в "нормандском формате" относительно Донбасса и энергетической безопасности.