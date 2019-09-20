Абромавичус арендует авто у партнеров Путина – Дубинский

В прошлом году жена Абромавичуса получила в компании бизнес-партнера Путина 29 миллионов гривень зарплаты.

Гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус арендует авто Volvo XC90 2016 года, стоимостью 2,5 миллиона гривень, в компании ООО «АГРО-РЕГИОН». Об этом сообщает журналист и народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский. Читайте такжеАбромавичус назначил себе новых заместителей Указанная фирма принадлежит гражданину Швеции Ларсу Питеру Элам Хаканссону – совладельцу российского банка «Санкт-Петербург». Акционерами банка «Санкт-Петербург» были президент РФ Владимир Путин и бывший председатель Госдумы России Борис Грызлов. Долю в банке также имеет сын экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. В прошлом году жена Абромавичуса Екатерина Рыбаченко получила зарплату в «АГРО-РЕГИОН» в размере 29 миллионов гривень. Абромавичус также задекларировал квадроцикл «Bombardier» и автомобиль «Рогѕсһе Cayenne» стоимостью 938 206 гривень, который записал на жену. Супруги хранят депозиты (625 795 гривень и 639 516 долларов) в российском «Альфа-банке». Ранее Александр Дубинский просил Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции проверить декларацию директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса.

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